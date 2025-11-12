Lago surge em obra de rotatória devido a vazamento de água em Vitória

Um vazamento de água na obra de construção de uma rotatória no cruzamento das ruas Neves Armond e Desembargador Ferreira Coelho, na Praia do Suá, em Vitória, criou uma espécie de lago no local, na manhã desta quarta-feira (12). Com a passagem de carros e ônibus no ponto alagado, pedestres e ciclistas que circulam na região precisam se afastar para não se molhar.



A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o vazamento começou na terça-feira (11), de forma discreta. Durante a madrugada, o problema se agravou e o volume aumentou. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) enviou técnicos ao local antes das 7h.

A Prefeitura de Vitória explicou que está construindo uma rotatória no cruzamento em substituição ao semáforo para melhorar a fluidez do trânsito na região.