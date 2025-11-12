A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Lago surge em obra de rotatória devido a vazamento de água em Vitória

Publicado em 12/11/2025 às 06h59
Um vazamento de água formou uma poça dentro da rotatória na Praia do Suá, em Vitória, e transformou o local em uma espécie de chafariz na manhã desta quarta-feira (12). O ponto, que passa por obras, fica no cruzamento das ruas Neves Armond e Desembargador Ferreira Coelho. A água jorrava do meio da rotatória e escorria em direção à rua. O movimento do líquido deixava claro que o vazamento vinha de dentro da estrutura. O acúmulo era tanto que, com a passagem de carros e ônibus, a água espirrava, obrigando pedestres e ciclistas a se afastarem para não se molhar.

Um vazamento de água na obra de construção de uma rotatória no cruzamento das ruas Neves Armond e Desembargador Ferreira Coelho, na Praia do Suá, em Vitória, criou uma espécie de lago no local, na manhã desta quarta-feira (12). Com a passagem de carros e ônibus no ponto alagado, pedestres e ciclistas que circulam na região precisam se afastar para não se molhar.

A reportagem da TV Gazeta apurou no local que o vazamento começou na terça-feira (11), de forma discreta. Durante a madrugada, o problema se agravou e o volume aumentou. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) enviou técnicos ao local antes das 7h.

A Prefeitura de Vitória explicou que está construindo uma rotatória no cruzamento em substituição ao semáforo para melhorar a fluidez do trânsito na região. 

*Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta

Publicidade