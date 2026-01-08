Justiça determina transporte gratuito para idosos e pessoas com deficiência em Marataízes

O líder e o integrante de uma organização que cometeu ataques a rivais em Jaguaré foram presos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foi preso na manhã desta quarta-feira (7) um homem de 31 anos, apontado pela Polícia Civil como líder de uma facção criminosa, identificado como Richard de Souza Moraes. Ele foi capturado durante uma operação conjunta da corporação com a Polícia Militar, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e a ação também resultou na prisão de Nailton de Jesus Santos, de 18 anos, integrante do grupo, além de Ronald Rodrigues Amaral, também de 18 anos, e na apreensão de um adolescente.

A ação é um desdobramento da Operação Tolerância Zero, realizada no fim de dezembro para combater homicídios no município. Segundo a Polícia Civil, Nailton seria o responsável por ordenar ataques contra rivais. Na casa de Richard, foi encontrada uma pistola de calibre .380, 18 munições e dois carregadores.

Ao longo do dia, após a saída da equipe do bairro, moradores avisaram que o tráfico continuava acontecendo no local, os policias voltaram e encontraram Ronald com pedaços de maconha e pedras de crack e um adolescente de 16 anos com pinos de cocaína, porções de maconha e dinheiro em espécie. Os dois foram flagrados vendendo drogas no bairro.