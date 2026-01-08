A Gazeta - Agora

Justiça determina transporte gratuito para idosos e pessoas com deficiência em Marataízes

Publicado em 08/01/2026 às 16h34

Uma nova determinação da Justiça garante que as empresas responsáveis pelo transporte coletivo ofereçam acesso gratuito para idosos e pessoas com deficiência em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. A decisão partiu de uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Espírito Santo e busca cumprir a legislação e responder a denúncias que apontaram irregularidades, como recusa indevida da gratuidade aos beneficiados. 

A decisão judicial destaca ainda que as empresas são obrigadas a aceitar o Passe Livre do Governo Federal e a Carteira da Pessoa Idosa, além de conceder o benefício independentemente de agendamento — caso não seja comprovada a ocupação total das vagas destinadas aos beneficiários ou a venda integral dos assentos.

Por fim, o documento determina que as empresas se adequem imediatamente para garantir a livre locomoção e o cumprimento da legislação que protege pessoas idosas e com deficiência no município.

Caminhão tomba e motorista morre em acidente em Pinheiros

Publicado em 08/01/2026 às 17h01
A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada já sem vida pelos bombeiros
O motorista ficou preso às ferragens da cabine e foi resgatado já sem vida Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem morreu após o caminhão que ele estava tombar na ES 130, na zona rural de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, no final da manhã desta quinta-feira (8). Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local a vítima estava presa às ferragens. Foi feito o trabalho de retirada, porém o condutor já havia falecido. A Polícia Civil informou que a ocorrência continua em andamento.

Jovem é morto e namorada fica ferida em ataque a tiros em Linhares

Publicado em 08/01/2026 às 16h20
Segundo a polícia, três suspeitos em um carro escuro atiraram contra o casal; até o momento ninguém foi preso
O jovem morreu no local e a namorada foi socrrida para o Hospital Rio Doce Crédito: Montagem | Arquivo pessoal

Um jovem identificado como Jaider Michael de Souza Cardoso, 22 anos, foi morto e a namorada dele ficou ferida após um ataque a tiros no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos em um carro escuro se aproximaram do casal e efetuaram diversos disparos. O rapaz morreu no local e a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Rio Doce.

A perícia esteve no local e recolheu o celular da vítima, que segundo a mulher, havia marcado um encontro no local. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e até o momento ninguém foi preso. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode acionar o disque-denúncia 181.

Adolescente é apreendido ao pichar sigla de facção em muro de ginásio de Afonso Cláudio

Atualizado em 08/01/2026 às 16h22
Ação aconteceu em Afonso Cláudio, na Região Serrana do ES

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante enquanto pichava a sigla da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no muro de um ginásio em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na terça-feira (6). Além dele, uma mulher de 21 anos foi presa. Segundo a Polícia Civil, os dois supostamente estariam traficando drogas no local. Um celular e R$ 160 foram recolhidos com a detida. 

Em conjunto com a Polícia Militar, a ação foi realizada após denúncias de que quatro homens e duas mulheres, envolvidos com o TCP, teriam saído da Grande Vitória para traficar drogas na cidade. Após a abordagem da dupla, um cão farejador da PM encontrou 20 pedras de crack, sete pinos de cocaína, uma bucha de maconha e uma unidade de haxixe. As drogas estavam escondidas em um relógio de energia.

A mulher foi autuada pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de dano e tráfico de drogas. 

Homem morre esfaqueado por mulher dentro de casa em Montanha

Publicado em 08/01/2026 às 14h44

Um homem de 57 anos morreu após ser esfaqueado por uma mulher dentro de casa no bairro Fundão, em Montanhano Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no chão, já sem vida. O Samu/192 confirmou o óbito no local. A identidade dele não foi divulgada.

A suspeita, de 47 anos, contou aos policiais que os dois estavam fazendo tarefas domésticas e que haviam ingerido bebida alcoólica. Segundo o relato, enquanto ela cortava alimentos, o homem teria avançado contra ela e tentado segurá-la pelos braços. Para se defender, ela o empurrou e acabou atingindo-o com a faca que estava usando.

A mulher foi conduzida à Delegacia de Nova Venécia, onde foi autuada em flagrante por homicídio qualificado e encaminhada ao sistema prisional. O corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para passar pela necropsia antes de ser liberado para os familiares.

Dupla é flagrada pegando carona ilegal em traseira de caminhão em São Mateus

Publicado em 08/01/2026 às 14h37
A PRF informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência, mas destacou que a prática é extremamente perigosa e coloca em risco outros motoristas que trafegam pela rodovia.

Mais um flagrante de carona ilegal em para-choque de caminhão foi registrado na BR 101, em São Mateusno Norte do Espírito Santo. No vídeo recebido nesta quinta-feira (8), duas pessoas aparecem penduradas na parte traseira do veículo em movimento. Este é o segundo caso registrado nesta semana na mesma cidade.

Procurada pela reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não recebeu acionamento sobre a ocorrência. No entanto, destacou que as imagens mostram uma prática extremamente perigosa. Segundo o órgão, a parte traseira do caminhão não oferece qualquer tipo de proteção, o que pode causar quedas ou arremessos em caso de freadas bruscas, curvas ou colisões, além de colocar em risco outros motoristas que trafegam pela rodovia.

A PRF explicou ainda que os dois homens podem ser responsabilizados criminalmente, já que a atitude coloca a vida de terceiros em perigo. No entanto, o enquadramento e a definição do crime dependem da análise do delegado responsável pelo caso.

Família procura cuidadora de idosos desaparecida em Conceição do Castelo

Atualizado em 08/01/2026 às 15h40
Família procura por cuidadora de idosos em Conceição do Castelo
Família procura por cuidadora de idosos em Conceição do Castelo Crédito: Arquivo da família

A família de uma cuidadora de idosos de 35 anos, moradora de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, busca informações que levem ao seu paradeiro. Luciene Galdino foi vista por vizinhos pela última vez no domingo (4). Segundo a irmã dela, Rosana Galdino Thomaz, na última terça-feira (6) a família foi informada por moradores da região de que a casa de Luciene estava com a porta aberta, sem ninguém no imóvel.

Rosana contou à reportagem que entrou em contato com uma amiga de Luciene e soube que a irmã esteve com o namorado no domingo à tarde e teria dito que, naquele dia, iria para a casa da mãe, localizada a 17 km da sede de Conceição do Castelo. “Minha irmã mora no bairro Boa Esperança. Eu moro em Castelo e fui até lá, e a casa dela estava aberta. O telefone dela só cai na caixa postal e não encontrei os documentos dela. Estamos preocupados”, disse.

A irmã de Luciene afirmou que procurou o namorado dela, que disse não saber onde a cuidadora de idosos está, confirmando também tê-la visto pela última vez no domingo, em casa. A família registrou o desaparecimento na Polícia Civil, que informou que as investigações estão em andamento, porém ela ainda não foi localizada.

Informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser compartilhadas de maneira confidencial ligando para o Disque-Denúncia 181, pelo site clicando aqui ou pelo WhatsApp para 27 99253-8181.

Trecho da Praia de Camburi amanhece tomado por lixo em Vitória

Publicado em 08/01/2026 às 10h49
Um trecho da Praia de Camburi, em Vitória, amanheceu tomado de lixo na manhã desta quinta-feira (8). Um vídeo feito pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, mostra um percurso da praia com resíduos espalhados na areia.

Um vídeo feito pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta, por volta das 9h, mostra um percurso  praia com diversos resíduos espalhados na areia, percorrendo pelo menos três quarteirões.

De acordo com o secretário da Central de Serviços de Vitória, Leonardo Monjardim, o lixo foi trazido pela movimentação da maré. “Também conhecida como ressaca, que trouxe resíduos do mar. É natural acontecer principalmente nesse período do ano, que pode trazer tanto resíduos do mangue, como outros resíduos que estejam no mar”, explicou o Monjardim.

Ainda de acordo com o secretário, durante o verão, a prefeitura reforçou as equipes de limpeza pública para atender a demanda que aumenta nessa época. “Nós temos equipe que inicia às 6h da manhã, outro reforço na parte da tarde, às 14h30, uma às 21h e mais uma equipe que vai até as 3h da madrugada”, apontou.

O secretário finalizou dizendo que os resíduos na orla de Camburi, citados no vídeo, foram recolhidos na manhã desta quinta-feira (8).

Jovem de 27 anos morre após ser baleado na Serra

Publicado em 08/01/2026 às 10h11
Rafael da Silva de Jesus, de 27 anos, morto em Residencial Jacaraípe, na Serra
Rafael da Silva de Jesus, de 27 anos, morto em Residencial Jacaraípe, na Serra Crédito: Divulgação DHPP Serra

Um jovem de 27 anos morreu após ser baleado no bairro Residencial Jacaraípe, na Serra, por volta de 12h da última quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Rafael da Silva de Jesus. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado ferido no quintal de uma residência e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas não resistiu aos ferimentos. 

Testemunhas disseram à Polícia Militar que um homem teria atirado contra a vítima e fugido em seguida. O caso seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que chegou a publicar, nas redes sociais, uma foto de Rafael com um pedido por informações. Quem souber de algo sobre o crime pode ajudar pelo Disque-Denúncia no telefone 181, site disquedenuncia181.es.gov.br ou WhatsApp (27) 99253-8181. 

UPA de Cachoeiro é alvo de nova invasão e depredação de ar-condicionados

Atualizado em 08/01/2026 às 10h33
Novamente aparelhos de ar-condicionado são depredados na mesma UPA em Cachoeiro
Novamente aparelhos de ar-condicionado são depredados na mesma UPA em Cachoeiro Crédito: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, que teve os aparelhos de ar-condicionado danificados na quarta-feira (7), voltou a ter os equipamentos depredados na madrugada desta quinta-feira (8). Segundo a prefeitura, a invasão mais recente ocorreu durante a madrugada desta quinta-feira (8), quando os aparelhos da unidade novamente foram danificados.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h e constatou novos danos aos equipamentos. No momento do ocorrido, a unidade contava com dois vigilantes. Diante da situação, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que abriu um processo de compra emergencial para a reposição dos aparelhos de ar-condicionado danificados. Conforme a administração municipal, como medida de segurança, serão instaladas câmeras de videomonitoramento em todas as unidades de pronto atendimento do município.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Informações que ajudem na investigação podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. 

Homem é indiciado por maus-tratos e morte de cadela em Marilândia

Publicado em 08/01/2026 às 09h38
Homem é indiciado por maltratar e matar cadela em Marilândia
Homem é indiciado por maltratar e matar cadela em Marilândia Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 69 anos foi indiciado por maus-tratos e pela morte de uma cadela no bairro Vista Bela, Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, na quarta-feira (7). A Polícia Civil informou que o indivíduo, que não teve o nome divulgado, mantinha o animal preso em um ambiente considerado insalubre, sem acesso à água e à alimentação suficientes. Segundo a corporação, a cadela apresentava diversos ferimentos no corpo causados pelo tutor.

A Vigilância Sanitária Municipal realizou diversas visitas à residência e constatou a situação de maus-tratos. Em uma das fiscalizações, a cadela não foi mais encontrada no local. Questionado pelos agentes, o homem confessou que havia matado o animal.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil indiciou o suspeito pelo crime de maus-tratos, com agravante de morte do animal. Caso seja condenado, a pena pode variar de dois anos e quatro meses a seis anos e oito meses de prisão.

Líder de facção que cometeu ataques em série é preso em Jaguaré

Publicado em 07/01/2026 às 20h54
preso líder de facçao em jaguaré
O líder e o integrante de uma organização que cometeu ataques a rivais em Jaguaré foram presos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Foi preso na manhã desta quarta-feira (7) um homem de 31 anos, apontado pela Polícia Civil como líder de uma facção criminosa, identificado como Richard de Souza Moraes. Ele foi capturado durante uma operação conjunta da corporação com a Polícia Militar, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, e a ação também resultou na prisão de Nailton de Jesus Santos, de 18 anos, integrante do grupo, além de Ronald Rodrigues Amaral, também de 18 anos, e na apreensão de um adolescente.

A ação é um desdobramento da Operação Tolerância Zero, realizada no fim de dezembro para combater homicídios no município. Segundo a Polícia Civil, Nailton seria o responsável por ordenar ataques contra rivais. Na casa de Richard, foi encontrada uma pistola de calibre .380, 18 munições e dois carregadores.

Ao longo do dia, após a saída da equipe do bairro, moradores avisaram que o tráfico continuava acontecendo no local, os policias voltaram e encontraram Ronald com pedaços de maconha e pedras de crack e um adolescente de 16 anos com pinos de cocaína, porções de maconha e dinheiro em espécie. Os dois foram flagrados vendendo drogas no bairro.

Os três homens foram encaminhados à Delegacia de São Mateus, assim como o adolescente. A Polícia Civil informou que Richard e Naiton foram autuados por homicídio qualificado, Ronald por tráfico de drogas e que o adolescente, por ser menor de idade, responderá por ato infracional análogo ao tráfico. A corporação destacou ainda que a Operação Tolerância Zero seguirá em outros bairros de Jaguaré, sem data para terminar.

Cão morre e outro é resgatado de maus-tratos em Marataízes

Publicado em 07/01/2026 às 20h30
À esquerda, cão sem raça definida que morreu; À direita, animal da raça Dobermann que foi resgatado
À esquerda, cão sem raça definida que morreu; à direita, animal da raça dobermann que foi resgatado Crédito: Divulgação/Ales e Polícia Civil

Um cão da raça dobermann em situação extrema de maus-tratos foi resgatado na localidade de Lagoa Funda, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (7). Além dele, outro cachorro estava no local, mas não resistiu e morreu. A ação foi realizada em conjunto pela CPI de Maus-Tratos aos Animais da Assembleia Legislativa do Espírito SantoPolícia Civil, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com as investigações, o tutor teria abandonado os dois animais na residência desde fevereiro de 2025. O cão resgatado apresentava sinais de desnutrição e saúde debilitada e foi levado para receber atendimento veterinário. Ele também deve passar por exames para comprovação do crime. 

De acordo com o delegado Thiago Viana, o proprietário da casa não estava no local, mas a companheira dele foi intimada a informar para que ele compareça à delegacia e explique a situação. Um vizinho que tentava alimentar o animal foi identificado como testemunha e vai prestar depoimento. O tutor deve responder pelo crime de maus-tratos contra cães, com reclusão de 2 a 5 anos.

Marcelo Santos é reconduzido à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias

Publicado em 07/01/2026 às 20h18
O deputado Marcelo Santos no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
O deputado Marcelo Santos no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União), foi reconduzido nesta quarta-feira (7) à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. A decisão ocorreu durante reunião realizada em Brasília, no âmbito da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Marcelo Santos já ocupava a função desde o primeiro semestre de 2025 e segue à frente do colegiado, que reúne os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal. O grupo atua na articulação entre os parlamentos estaduais para alinhamento de pautas comuns e encaminhamentos conjuntos.

Segundo Marcelo Santos, o papel do colégio é organizar o diálogo entre os Estados e tratar de temas recorrentes nas Assembleias. A atuação do colegiado tem impacto direto no fortalecimento institucional dos Legislativos estaduais e na construção de posições coletivas sobre temas de interesse comum.

Operação Luxúria: suspeitos são indiciados por outro caso no ES

Atualizado em 08/01/2026 às 13h39

Três pessoas foram indiciadas por extorsão virtual em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, as investigações concluídas na segunda-feira (5) indicaram que os suspeitos são os mesmos investigados pela Operação Luxúria: Camila Francis da Silva, o marido, Washington Henrique dos Passos, e Wilza de Lima Alves.

Camila Francis da Silva, líder de grupo de extorsão sexual
Camila Francis da Silva, líder de grupo de extorsão sexual Crédito: Redes Sociais

Por meio de um site de conteúdo sexual, os indiciados usavam um perfil falso de uma mulher e interagiam com as vítimas. A abordagem funcionava como isca para conseguir informações pessoais e fotos que, depois, seriam usadas para ameaças de exposição na internet e para familiares. Para impedir a divulgação dos dados, as vítimas deviam pagar quantias significativas em dinheiro para o grupo criminoso. 

De acordo com o delegado Eduardo Oliveira, essa atuação garantia uma vida de luxo para os principais envolvidos. A estimativa é de que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 600 mil com a prática criminosa. Os três envolvidos foram indiciados pelos crimes de extorsão majorada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. 

A defesa de Camila e Washington informou que não vai se posicionar sobre o caso. A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa de Wilza de Lima Alves e mantém este espaço disponível para manifestação. 

Ponte de Ferro segue interditada e sem prazo para liberação em Cachoeiro

Publicado em 07/01/2026 às 19h03
Ponte de Ferro ficou interditada após deslizamento em Cachoeiro
Ponte de Ferro está interditada desde a última segunda-feira (5) em Cachoeiro Crédito: Leitor/A Gazeta

A Ponte de Ferro, localizada na região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue interditada após um deslizamento que derrubou árvores na via na segunda-feira (5). Após estiagem, a Defesa Civil Municipal avaliou o local nesta quarta-feira (7), mas concluiu que a umidade do solo ainda pode causar outra queda de sedimentos.

Uma nova avaliação será realizada na quinta-feira (8) para checar se as equipes poderão realizar a desobstrução da via em segurança. Ainda não há prazo para liberação do trânsito no trecho.

Karla Coser reassume mandato na Câmara de Vitória após licença-maternidade

Publicado em 07/01/2026 às 17h21
Karla Coser
Karla Coser havia se afastado do cargo no dia 1º de julho de 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Após seis meses de licença-maternidade, a vereadora Karla Coser (PT) reassumiu o mandato na Câmara de Vitória na segunda-feira (5), com a retomada dos trabalhos legislativos. Ela havia se afastado em 1º de julho de 2025, grávida de 35 semanas, sendo a primeira vereadora da capital a usufruir da licença de 180 dias prevista no Regimento Interno desde 2021.

Durante o período de afastamento, o suplente Raniery Ferreira (PT) ocupou o cargo, assumindo o gabinete, participando das comissões e representando o mandato nas atividades legislativas.

Ao retornar, Karla destacou o caráter histórico do afastamento. “Cumpri a licença-maternidade nos 180 dias previstos em lei. A licença-maternidade é um direito para todas as mulheres e crianças e é uma pauta defendida por mim, assim como defendo o aumento da licença-paternidade. É importante destacar que eu fui a primeira vereadora a utilizar do direito porque antes não havia essa previsão para as vereadoras na Câmara Municipal de Vitória e eu espero que muitas outras possam se valer porque mais mulheres e mães devem ocupar o Legislativo”, afirmou.

Dono de imóvel é detido após Cesan flagrar furto de água em Guarapari

Atualizado em 07/01/2026 às 17h58
Flagrante de furto de águab aconteceu na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, nesta quarta-feira (7)
Flagrante de furto de águab aconteceu na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, nesta quarta-feira (7) Crédito: Divulgação | Cesan

O proprietário de um imóvel foi detido após a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) flagrar um furto de água no local, na localidade de Cachoeirinha, em Guarapari, nesta quarta-feira (7). Técnicos da empresa, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo, constataram a ligação clandestina na rede de abastecimento e conduziram o responsável à delegacia.

Durante a abordagem, a tubulação irregular foi recolhida. O dono do imóvel alegou que, quando adquiriu a propriedade, há cerca de oito anos, a ligação de água já existia no local. A Cesan informou que as fiscalizações foram intensificadas após episódios registrados na virada do ano, quando vândalos destruíram a estrutura de captação da companhia em Cachoeirinha, comprometendo o abastecimento da região e de áreas vizinhas.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 22 anos, levado à Delegacia Regional de Guarapari, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação. A Cesan reforça que o furto de água é crime, prejudica a coletividade e afeta diretamente a regularidade do fornecimento. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais: telefone 115, aplicativo da empresa e WhatsApp (27) 3422-0115.

Homem é preso com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina

Publicado em 07/01/2026 às 16h52
A ação aconteceu após denúncias anônimas, o suspeito resistiu a prisão, mas foi encaminhado ao sistema prisional
Homem é detido com drogas e mais de R$ 15 mil em Colatina Crédito: Polícia Militar

Um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (6), no bairro São Judas Tadeu, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito escondia drogas e uma arma de fogo em uma casa e em um bar. 

Assim que a polícia chegou ao local, o homem resistiu à abordagem e precisou ser imobilizado. Na casa, os policiais apreenderam 510 gramas de maconha, sementes da droga, um carregador de pistola, balança de precisão e R$ 15.190 em dinheiro. No bar, foram encontrados 130 gramas de crack, cinco gramas de cocaína, material para embalo e R$ 688,20.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência e foi encaminhado ao sistema prisional.

Equipamentos de ar-condicionado são danificados em UPA de Cachoeiro

Publicado em 07/01/2026 às 15h52
Prefeitura divulgou imagens de ato de vandalismo nesta quarta-feira (7)

A unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa foi alvo de vandalismo nesta quarta-feira (7), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Prefeitura Municipal, todos os equipamentos de ar-condicionado que ficam na cobertura da UPA foram danificados. No entanto, não foram encontradas marcas de escalada no local e a administração suspeita que o acesso tenha ocorrido por dentro do edifício.

Ainda segundo a prefeitura, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso. Para prevenir novos crimes, serão instaladas câmeras de videomonitoramento em todas as UPAs municipais. 