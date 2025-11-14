Juiz manda Marataízes implantar escuta especializada para menores vítimas de violência

A Justiça determinou que a Prefeitura de Marataízes , no Sul do Espírito Santo, implante imediatamente o serviço de escuta especializada para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. A decisão ocorreu em acolhimento a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e foi divulgada pelo órgão na quinta-feira (13).

Se não cumprir a decisão, a administração municipal pode sofrer multa diária de R$ 5 mil por até 60 dias, além da possibilidade de responsabilização do prefeito. A Prefeitura de Marataízes foi procurada por A Gazeta para se posicionar sobre o assunto, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.