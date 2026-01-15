A Gazeta - Agora

Jovens são presos por tentar furtar moto na frente de delegacia em Cariacica

Publicado em 15/01/2026 às 08h56
4ª Delegacia Regional de Cariacica, em Cariacica
Motocicleta da vítima estava na frente da Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Dois jovens, de 19 e 20 anos, foram presos após tentarem furtar uma motocicleta em frente à Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco, na última quarta-feira (14).

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, a vítima, de 27 anos, contou que estava com um amigo na delegacia para resolver pendências relacionadas a um roubo ocorrido em janeiro do ano passado. Ao sair da unidade e se aproximar da motocicleta, percebeu os dois suspeitos tentando quebrar a direção do veículo com o uso de uma chave micha (ferramenta para abrir fechaduras e cadeados).

O homem questionou os jovens, que chegaram a pedir para que ele não chamasse a polícia, alegando que pretendiam furtar a moto para pagar uma dívida. Diante da situação, a vítima acionou policiais civis que estavam na delegacia e os suspeitos foram presos em flagrante.

Os jovens, identificados como Ricardo Alves da Conceição, de 20 anos, e Luiz Guilherme Passos Duarte, de 19, foram autuados por tentativa de furto.

