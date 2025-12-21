Jovens são mortos a tiros no bairro Novo Horizonte, em São Mateus

Dois jovens, de 17 e 21 anos, foram mortos a tiros na madrugada deste domingo (21), no bairro Novo Horizonte, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos de cometerem o crime estariam em uma motocicleta e teriam fugido logo após os disparos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com a apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, as vítimas são Cayo do Nascimento, de 17 anos, e Renato Augusto Abraão, de 21 anos. Um dos jovem morreu no local. O outro chegou a ser socorrido, mas faleceu logo após dar entrada em um hospital.