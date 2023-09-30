Jovens são baleados ao fugirem da Polícia Militar em Cariacica

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram baleados após fugirem de uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (30), no bairro Vila Palestina, em Cariacica. Policiais em patrulhamento viram os suspeitos em uma motocicleta que estava sem placa de identificação.
Segundo a Polícia Militar, os militares deram o sinal de abordagem aos jovens - que fugiram em alta velocidade pelas ruas do bairro. Ao notarem aproximação da viatura, um dos jovens, que estava na garupa, colocou a mão na cintura e os policiais viram o momento em que ele pegou uma arma e apontou na direção da equipe.
Um dos militares atirou. Ambos os suspeitos foram atingidos e caíram no chão. O garupa dispensou a arma, um revólver calibre 38, e tentou fugir mesmo baleado, porém foi alcançado e detido. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Os suspeitos confessaram aos policiais que saíram do município de Viana e tinham a intenção de cometer assaltos na região de Cariacica.
O jovem que estava na garupa informou que, ao notar que a dupla seria abordada, sacou a arma e tentou atirar contra os militares, porém o armamento falhou e eles foram baleados. A moto foi guinchada e a arma entregue na Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil informa que os suspeitos foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio qualificado (duas vezes) e serão encaminhados ao sistema prisional assim que receberem alta médica.