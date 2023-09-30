Jovens são baleados ao fugirem da Polícia Militar em Cariacica

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram baleados após fugirem de uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (30), no bairro Vila Palestina, em Cariacica . Policiais em patrulhamento viram os suspeitos em uma motocicleta que estava sem placa de identificação.

Segundo a Polícia Militar, os militares deram o sinal de abordagem aos jovens - que fugiram em alta velocidade pelas ruas do bairro. Ao notarem aproximação da viatura, um dos jovens, que estava na garupa, colocou a mão na cintura e os policiais viram o momento em que ele pegou uma arma e apontou na direção da equipe.

Um dos militares atirou. Ambos os suspeitos foram atingidos e caíram no chão. O garupa dispensou a arma, um revólver calibre 38, e tentou fugir mesmo baleado, porém foi alcançado e detido. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Os suspeitos confessaram aos policiais que saíram do município de Viana e tinham a intenção de cometer assaltos na região de Cariacica.