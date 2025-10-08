Jovens pagam até sorvete com notas falsas de R$ 200 e são presas em Guaçuí
Duas jovens, de 18 e 25 anos, foram presas em flagrante após repassarem notas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7). A Polícia Civil informou que a dupla teria aplicado o golpe até em uma sorveteria e que pelo menos cinco comerciantes foram vítimas.
Segundo a Polícia Civil, agentes realizaram diligências após denúncias de comerciantes e localizaram as suspeitas saindo de um mercado onde haviam acabado de realizar mais uma compra com as cédulas falsas. Elas foram encaminhadas à delegacia.
A corporação informou que as mulheres saíram de Belo Horizonte, em Minas Gerais, acompanhadas de um homem que dava cobertura às ações criminosas, recolhendo o dinheiro e os produtos adquiridos. O suspeito não foi localizado. As suspeitas foram autuadas pelo crime de moeda falsa e encaminhadas ao Presídio Feminino de Cachoeiro de Itapemirim.