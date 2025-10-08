Jovens pagam até sorvete com notas falsas de R$ 200 e são presas em Guaçuí

Jovens são presas após pagarem até sorvete com notas falsas de R$ 200 em Guaçuí Crédito: Polícia Civil

Duas jovens, de 18 e 25 anos, foram presas em flagrante após repassarem notas falsas de R$ 200 em estabelecimentos comerciais no Centro de Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (7). A Polícia Civil informou que a dupla teria aplicado o golpe até em uma sorveteria e que pelo menos cinco comerciantes foram vítimas.

Segundo a Polícia Civil, agentes realizaram diligências após denúncias de comerciantes e localizaram as suspeitas saindo de um mercado onde haviam acabado de realizar mais uma compra com as cédulas falsas. Elas foram encaminhadas à delegacia.