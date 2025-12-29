Jovem tem casa invadida e é morto por encapuzados em Conceição da Barra
Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na madrugada de domingo (28) após ter a casa invadida por suspeitos encapuzados no bairro São Jorge, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A namorada do rapaz contou à Polícia Militar que ouviu o barulho do portão abrindo. Logo depois, dois suspeitos arrombaram a porta da casa e atiraram. A identidade da vítima não foi divulgada.
Uma equipe da Polícia Científica esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para passar por necropsia. A Polícia Civil não deu detalhes sobre qual seria a motivação do crime, mas informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Conceição da Barra. Até o momento, ninguém foi preso.