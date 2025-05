Jovem suspeito de atirar e fazer grávida perder bebê é preso em Jaguaré

Um jovem de 23 anos, suspeito de balear duas pessoas, entre elas uma mulher grávida que acabou perdendo o bebê por conta do ferimento, foi preso durante uma operação da Polícia Civil em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (26). Segundo a corporação, o caso aconteceu em julho do ano passado, no bairro Palmito, e Lucas Hoffmann estava perseguindo um carro e atirou contra o veículo, atingindo a gestante e outro ocupante. >