Jovem que tentou matar PM no ES remove tornozeleira eletrônica e é preso de novo

Tiago Martins da Silva Gomes, de 27 anos, foi reconhecido por câmera Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um foragido da Justiça foi capturado na tarde da última quinta-feira (22) após passar por uma câmera de reconhecimento facial em um terminal do Sistema Transcol, em Cariacica. Tiago Martins da Silva Gomes, de 27 anos, foi preso em 2020 por tentar matar um policial militar, mas estava em liberdade provisória, sob condição do uso de tornozeleira eletrônica. Em junho de 2025, foi expedido um mandado de prisão contra ele por ter se livrado do equipamento.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), após passar pelas pelas câmeras de reconhecimento facial do Governo do Estado, uma viatura da Operação Terminal Seguro conseguiu localizar Tiago, que não resistiu à prisão e foi levado para a Delegacia Regional do município. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.