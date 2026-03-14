Jovem morre em colisão entre duas motos na ES 080, em Colatina

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente envolvendo duas motocicletas na noite de sexta-feira (13), na Rodovia ES 080, na altura do bairro Carlos Germano Naumann, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a polícia, o rapaz não tinha habilitação; outro motociclista foi socorrido em estado grave. A identificação das vítimas não foi divulgada.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que a moto Pop estaria em alta velocidade e chegou a saltar o quebra-molas antes de colidir na lateral da outra motocicleta . Quando a equipe da PM chegou ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), e do Corpo de Bombeiros, já prestavam atendimento às vítimas e já havia sido confirmada a morte do condutor da Honda Pop. O outro motociclista, de 32 anos, que conduzia uma Honda Biz, foi socorrido em estado grave para o hospital, não sendo possível realizar o teste do etilômetro.