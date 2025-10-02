Jovem morre em acidente envolvendo moto e locomotiva em Baixo Guandu

Um jovem de 23 anos identificado como João Vitor Guzzo Pissigatte morreu na madrugada desta quinta-feira (2) em um acidente de moto em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que ele perdeu o controle da direção em uma curva, saiu da pista e colidiu contra um poste de energia. Com o impacto, a vítima foi arremessada sobre a linha férrea e atingida por uma locomotiva carregada com minério que passava pelo local. A prefeitura lamentou a morte do rapaz e decretou luto oficial de três dias.