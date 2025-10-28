Jovem morre em acidente entre moto e caminhão em São Mateus

Um jovem de 19 anos, identificado como Adson Rick Leal Lopes, morreu após perder o controle da direção da moto e bater na traseira de um caminhão, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na noite de segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar (PM), o veículo de carga estava parado quando foi atingido.

O repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, apurou que Adson fazia curso de técnico em mecânica e trabalhava em uma empresa de ônibus da cidade. O corpo do jovem foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.