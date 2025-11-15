Jovem morre em acidente entre duas motos em Barra de São Francisco

Motos destruídas após o acidente em Barra de São Francisco Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 21 anos, identificado como Gustavo da Silva, morreu em um acidente envolvendo o veículo que ele pilotava e outra moto, no bairro Paulista, Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (14). A Polícia Militar (PM) informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros socorros, mas o jovem não resistiu. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina.

A outra moto era conduzida por um rapaz de 18 anos, que transportava um jovem de 20 anos. Os dois foram encaminhados ao Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, na região. A PM disse que, devido ao posicionamento dos veículos, foi possível observar que Gustavo transitava de Vila Pavão ao Distrito de Vila Paulista e pode ter invadido a contramão em uma curva, colidindo de frente com a outra moto. O motociclista sobrevivente foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.