Jovem morre em acidente de moto na ES 254, em Aracruz
Um motociclista morreu em um acidente na ES 254, na zona rural de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia, mas segundo apuração da reportagem com amigos, trata-se do técnico em Administração Andriel Minchio, morador de Ibiraçu.
Equipes do SAMU/192 chegaram a prestar atendimento ao jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O capacete foi encontrado totalmente danificado à beira da rodovia. Já a motocicleta, que estava próxima ao corpo, apresentava poucas avarias.
O corpo do rapaz foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as causas do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.