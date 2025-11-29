A Gazeta - Agora

Jovem morre em acidente de moto na ES 254, em Aracruz

Publicado em 29/11/2025 às 15h10
As causas do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.
O motociclista morreu no local Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente na ES 254, na zona rural de AracruzNorte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia, mas segundo apuração da reportagem com amigos, trata-se do técnico em Administração Andriel Minchio, morador de Ibiraçu. 

Equipes do SAMU/192 chegaram a prestar atendimento ao jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O capacete foi encontrado totalmente danificado à beira da rodovia. Já a motocicleta, que estava próxima ao corpo, apresentava poucas avarias.

O corpo do rapaz foi encaminhado para a Seção de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as causas do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

