Jovem morre em acidente de moto na ES 254, em Aracruz

O motociclista morreu no local Crédito: Leitor A Gazeta

Um motociclista morreu em um acidente na ES 254, na zona rural de Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (28). A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia, mas segundo apuração da reportagem com amigos, trata-se do técnico em Administração Andriel Minchio, morador de Ibiraçu.

Equipes do SAMU/192 chegaram a prestar atendimento ao jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O capacete foi encontrado totalmente danificado à beira da rodovia. Já a motocicleta, que estava próxima ao corpo, apresentava poucas avarias.