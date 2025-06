ES 137

Jovem morre em acidente de moto em rodovia de São Gabriel da Palha

Um motociclista de 22 anos morreu em um acidente de moto na ES 137, na zona rural de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de domingo (22). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Wellington Guimarães Buzelli foi encontrado caído na pista, sem se mexer. A morte dele foi confirmada por uma equipe do Corpo de Bombeiros.