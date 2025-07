Trânsito

Jovem morre em acidente de moto em rodovia de Dores do Rio Preto

Publicado em 07/07/2025 às 10h35

Corpo foi encontrado ao lado de moto em Dores do Rio Preto Crédito: Polícia Militar

Um jovem de 18 anos, identificado pela Polícia Militar como Rafael Garcia Ribeiro, morreu em um acidente de moto na ES 190, no distrito de Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O fato foi registrado na noite de domingo (6), e não foi informada a dinâmica sobre como ocorreu.

A PM informou que, quando chegou ao local, encontrou o corpo de Rafael próximo à moto, uma Yamaha Lander azul que estava caída perto de uma árvore. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte do jovem no local. A moto não apresentava irregularidades e foi liberada.