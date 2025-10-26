Jovem morre em acidente após cair em ribanceira de Anchieta, no ES

Um jovem de 22 anos morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no sábado (25). A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na Rodovia do Sol e que o veículo estava em lugar de difícil acesso. Ronny Seraphim Peixoto morreu preso às ferragens.