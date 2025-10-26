Jovem morre em acidente após cair em ribanceira de Anchieta, no ES
Publicado em 26/10/2025 às 09h49
Um jovem de 22 anos morreu após o carro que dirigia cair em uma ribanceira em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no sábado (25). A Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na Rodovia do Sol e que o veículo estava em lugar de difícil acesso. Ronny Seraphim Peixoto morreu preso às ferragens.
O corpo foi retirado por bombeiros e depois levado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.