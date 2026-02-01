Jovem morre baleada após pegar carona ao sair de festa em Cariacica

Brenda Wolfgrann dos Santos, de 24 anos, morreu a tiros dentro de um carro ao voltar de uma festa em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Uma jovem de 24 anos morreu baleada após pegar carona ao sair de uma festa, no bairro Mucuri, em Cariacica, na Grande Vitória, no início da manhã deste domingo (1º). Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que Brenda Wolfgrann dos Santos e as amigas deixaram um evento no bairro Piranema, no mesmo município, e seguiam para casa de carona com dois homens quando o veículo em que estavam foi alvo de disparos efetuados por ocupantes de outro automóvel.

Ainda segundo os relatos, um dos ocupantes do carro sacou uma arma e revidou, dando início a uma troca de tiros. O veículo seguiu até o bairro São Gonçalo, também em Cariacica, onde os dois homens perceberam que Brenda estava desacordada e ordenaram que as amigas descessem do carro com ela. Em seguida, a dupla fugiu em direção desconhecida.