Jovem morre após ser baleado na cabeça em briga por relógio em Colatina

Yuri de Souza Ferreira foi morto após briga em Colatina Crédito: Arquivo pessoal

Um jovem de 23 anos morreu cinco dias após ser baleado na cabeça durante uma briga em um bar no bairro Honório Fraga, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu no sábado (13) e a discussão teria começado após a vítima, Yuri de Souza Ferreira, cobrar que o suspeito lhe devolvesse um relógio que estava usando. O rapaz ficou internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município, desde o dia do crime e morreu na madrugada desta quinta-feira (18).

Segundo a Polícia Militar, policiais que atenderam a ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que realizou procedimentos de socorro e encaminhou o jovem ao Hospital Estadual Sílvio Avidos. Uma testemunha que estava na unidade para ter notícias da vítima contou que o suspeito chegou ao bar e foi abordado por Yuri, que exigiu a devolução de um relógio que o homem estava usando. Os dois discutiram e o indivíduo sacou uma arma e atirou na cabeça do rapaz, fugindo em seguida.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina. A PM disse que realizou buscas e chegou a localizar o suspeito em uma casa, mas ele pulou muros de residências e conseguiu escapar após entrar em uma área de mata de difícil acesso.