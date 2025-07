Crime brutal

Jovem morre após ser agredido com pauladas e pedradas em Nova Venécia

Um jovem de 21 anos, identificado como Daniel Pereira Cancian, morreu após ser agredido com golpes de pauladas e pedradas na manhã desta quinta-feira (17), no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que encontrou a vítima caída em casa, com um ferimento na região da cabeça.