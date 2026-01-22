Jovem morre após confronto com a PM em Nova Venécia

Um jovem de 21 anos morreu após trocar tiros com a Polícia Militar nos fundos de um galpão localizado em uma fazenda de café no bairro Aeroporto, em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , na quarta-feira (21). Segundo a PM, outros dois suspeitos, que também estavam armados, conseguiram fugir. O nome do morto não foi divulgado.

Conforme a Polícia Militar, a equipe foi ao local após o alarme do galpão ser acionado. Durante as buscas, os policiais encontraram três suspeitos, que tentaram fugir. Mesmo após ordem de parada, o grupo continuou a fuga e passou a atirar contra os agentes. Houve confronto e um dos suspeitos, de 21 anos, foi baleado. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ao lado dele, foi encontrado um revólver calibre 32 com quatro munições. Os outros dois fugiram pela plantação de café.