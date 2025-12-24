Jovem morre após colidir com moto pilotada pelo irmão em Nova Venécia

Um jovem de 21 anos, identificado como André Enrico Souza Costa, morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de terça-feira (23), na rodovia ES 381, na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a outra moto era conduzida pelo irmão da vítima, um jovem de 23 anos (veja vídeo acima). Amigos relataram que os dois tinham uma oficina de motos e seguiam em direção à cidade para buscar peças para o estabelecimento quando o acidente aconteceu.

De acordo com a PM, após o acidente, o irmão saiu do local para buscar socorro na sede do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o hospital. Equipes dos Bombeiros e do Samu/192 foram até o local e encontraram André caído às margens da rodovia, desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.