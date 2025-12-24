A Gazeta - Agora

Jovem morre após colidir com moto pilotada pelo irmão em Nova Venécia

Publicado em 24/12/2025 às 14h30
Acidente aconteceu na ES-381, na zona rural do município. Amigos contaram à Polícia Militar que os dois eram donos de uma oficina e seguiam para a cidade buscar peças para o estabelecimento.

Um jovem de 21 anos, identificado como André Enrico Souza Costa, morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas na tarde de terça-feira (23), na rodovia ES 381, na zona rural de Nova Venéciano Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a outra moto era conduzida pelo irmão da vítima, um jovem de 23 anos (veja vídeo acima). Amigos relataram que os dois tinham uma oficina de motos e seguiam em direção à cidade para buscar peças para o estabelecimento quando o acidente aconteceu.

De acordo com a PM, após o acidente, o irmão saiu do local para buscar socorro na sede do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para o hospital. Equipes dos Bombeiros e do Samu/192 foram até o local e encontraram André caído às margens da rodovia, desacordado. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.

Na unidade hospitalar, André não resistiu aos ferimentos e morreu devido ao traumatismo decorrente da colisão. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para passar por necropsia e ser liberado aos familiares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela delegacia do município.

