Jovem morre ao ser arremessado de moto perto de linha férrea em Baixo Guandu

O jovem perdeu o controle da moto, saiu da pista e bateu em um poste Crédito: Divulgação | Acervo familiar

Correção: a versão inicial desta nota informava que a vítima tinha sido arremessada sobre a linha férrea e atingida pela locomotiva. Na verdade, somente a motocicleta dele é que foi atingida. O título e o texto foram corrigidos.

Um jovem de 23 anos identificado como João Vitor Guzzo Pissigatte morreu na madrugada desta quinta-feira (2) em um acidente de moto em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a perícia constatou que ele perdeu o controle da direção em uma curva, saiu da pista e colidiu com um poste de energia. Com o impacto, a motocicleta foi arremessada sobre a linha férrea e atingida por uma locomotiva carregada com minério que passava pelo local. A prefeitura lamentou a morte do rapaz e decretou luto oficial de três dias.

De acordo com a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e confirmou a morte da vítima no local. O motociclista sofreu múltiplas fraturas devido ao impacto. A perícia da Polícia Civil confirmou a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanhou a ocorrência.