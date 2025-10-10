Jovem mantida em cárcere privado pelo companheiro é resgatada em Cariacica

Uma jovem de 19 anos foi resgatada, nesta sexta-feira (10), após ser mantida em cárcere privado por quatro dias na casa do companheiro em Castelo Branco, em Cariacica. A denúncia de um motorista de aplicativo revelou a privação de liberdade que ela vivia. Ao ser encontrada pela Guarda Municipal, foi constatado pelos agentes lesões recentes e cicatrizes antigas no corpo da vítima.

Conforme a corporação, quando viu o guardas, o suspeito conseguiu fugir de motocicleta. A jovem relatou que possui medida protetiva contra ele e que estava providenciando mudança para outro Estado, como forma de garantir sua segurança. A mãe dela confirmou que a filha estava sendo mantida contra a vontade e que já havia sofrido agressões anteriores, incluindo ferimentos com arma branca.