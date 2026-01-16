Jovem faz "merchan" de droga para o carnaval no ES e acaba preso

Um homem de 22 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (16), na localidade de Santa Rosa, zona rural de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo, durante uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Segundo as investigações, o suspeito vinha praticando violência doméstica, com agressões físicas, ameaças e danos ao patrimônio, contra a ex-companheira, uma adolescente de 14 anos, além de ameaçar familiares dela. Ele também era investigado por furtos e tráfico de drogas no município. O homem tentou fugir no momento da abordagem, mas foi perseguido e detido.