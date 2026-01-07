Jovem é preso por tentar matar e manter mulher em cárcere por 7 meses no ES

Homem é preso após atacar mulher com facão e mantê-la em cárcere em Mantenópolis Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 25 anos foi preso em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (6), suspeito de atacar a companheira com um facão e mantê-la em cárcere privado por cerca de sete meses. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a mulher foi atacada pelo indivíduo no dia 28 de dezembro de 2025, no bairro Ipiranga.

Naquela manhã, após os dois acordarem, o suspeito teria pegado o celular da companheira e encontrado conversas com outras mulheres. Revoltado com o conteúdo das mensagens, ele passou a agredi-la com socos no rosto e na cabeça, chegando a morder o rosto da vítima. Em seguida, usou um facão para golpeá-la e a ameaçou de cortar os dedos. Ainda segundo o relato, o suspeito não aceitava que a mulher tivesse celular.

A vítima contou que pediu ajuda aos vizinhos, mas não foi socorrida. Somente cerca de seis horas depois o agressor a levou ao hospital. Na unidade de saúde, ele afirmou à equipe médica que a companheira havia caído da escada, mas a versão foi negada por ela. O indivíduo fugiu do local em uma motocicleta. A mulher apresentava um corte profundo no braço direito e ferimentos no rosto, no tórax, no braço esquerdo e na coxa direita.

A mulher relatou aos policiais que era mantida em cárcere privado e impedida de manter contato com os filhos, com o pai das crianças e com outros familiares. Após receber atendimento médico, ela foi encaminhada à delegacia, onde prestou depoimento e solicitou medida protetiva.