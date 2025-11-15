Jovem é preso por espancar homem em frente a casa de shows em Linhares

Três homens, de 26, 34 e 36 anos, foram detidos após se envolverem em uma briga que terminou com o espancamento de um homem em frente a uma casa de shows, no bairro Três Barras, Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (14). A vítima ficou desacordada depois de ser agredida com cadeiras e uma espátula, e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

A Polícia Militar (PM) informou que quando chegou ao local, os três suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados. No momento da abordagem, eles não obedeceram aos militares – que utilizaram spray de pimenta e balas de borracha para contê-los. O trio apresentava feridas no corpo e foi encaminhado ao HGL. Foi apreendida uma espátula utilizada para agredir a vítima. Após receberem atendimento medico, eles foram levados à Delegacia Regional de Linhares.