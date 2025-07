Crime

Jovem é preso com submetralhadora, drogas e munições em Cachoeiro

Um jovem de 20 anos foi preso com uma submetralhadora de fabricação caseira em uma ação da Polícia Militar no distrito de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (15). A PM disse que com ele também foram apreendidas drogas e munições.