Bairro Interlagos

Jovem é preso com duas pistolas, drogas e carro clonado em Linhares

Publicado em 03/07/2025 às 13h44

Material apreendido com o suspeito preso Crédito: Divulgação/PMES

Um jovem de 24 anos foi preso com drogas, duas pistolas e um carro clonado em Interlagos, Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, tudo começou com uma perseguição após o suspeito ser flagrado circulando com o veículo adulterado. Ele foi encontrado em uma casa no mesmo bairro.

A PM informou que durante uma operação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal, as equipes receberam informações de que um veículo clonado estaria transitando na região. Foi feito um acompanhamento até que o carro fosse encontrado estacionado em uma rua. O suspeito foi visto correndo para o quintal de uma casa e, no local, ele foi abordado junto a dois adolescentes.

No interior da residência, foram encontrados oito porções de cocaína e cerca de um quilo da mesma droga, seis tabletes e quatro buchas de maconha, além de três munições de calibres diversos e uma pistola 9 mm com dois carregadores municiados. A PRF confirmou as adulterações no chassi e vidros do automóvel, que tinha registro de roubo. Dentro do veículo havia outra pistola, carregada, também 9 mm, e um carregador. Foi localizada ainda na garagem uma motoneta que era produto de crime, segundo a PM.