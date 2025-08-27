Jovem é preso com 6 barras de chocolate na cueca em supermercado de Itapuã

Um jovem de 27 anos foi preso na tarde de terça-feira (26) após ser flagrado tentando furtar seis barras de chocolate em um supermercado no bairro Itapuã, em Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, um segurança do estabelecimento percebeu pelas câmeras que o suspeito, identificado como Rafael Batista Gama, colocou os produtos na cueca. O valor total dos itens furtados, informado à polícia, é de R$ 37,14.

