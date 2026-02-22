Jovem é preso após tentar matar paciente acamado em casa de acolhimento no ES

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após tentar matar um paciente acamado em uma casa de acolhimento social no bairro Funil, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (21). Segundo a Polícia Militar, o suspeito tentou sufocar a vítima com um travesseiro. Os nomes dos envolvidos e a idade da vítima não foram divulgados.

Uma cuidadora da casa contou à PM que o paciente ficou com a boca sangrando e o nariz inchado por conta da agressão. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Apóstolo Pedro. Um segundo cuidador, que presenciou o ataque, tentou impedir a agressão, mas também ficou ferido. O suspeito foi levado ao hospital e, depois, conduzido para a delegacia.