Jovem é preso após esfaquear o próprio irmão em Vila Velha

Aos militares, a vítima relatou que o irmão teria o esfaqueado após a polícia ter sido acionada pela família devido ao celular roubado. O homem levou golpes no braço esquerdo, nas costas e no rosto, que atingiu o nariz. Por conta dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento da Glória.