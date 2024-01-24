Jovem é preso após esfaquear o próprio irmão em Vila Velha

Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pelo próprio irmão após uma discussão na noite desta terça-feira (23). O crime aconteceu no bairro Glória, em Vila Velha. Segundo o Boletim de Ocorrência, a briga teria começado após o suspeito, de 26 anos, ter furtado um celular.
Aos militares, a vítima relatou que o irmão teria o esfaqueado após a polícia ter sido acionada pela família devido ao celular roubado. O homem levou golpes no braço esquerdo, nas costas e no rosto, que atingiu o nariz. Por conta dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento da Glória.
O suspeito foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha para que as medidas necessárias. O jovem foi autuado em flagrante por lesão corporal e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).