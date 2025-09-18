Jovem é presa ao fazer prova do Detran|ES para tirar CNH em Colatina

Uma jovem de 24 anos foi presa no momento em que realizava a prova teórica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A prisão ocorreu na última terça-feira (16). Segundo a Polícia Militar, um banco de dados nacional apontou que havia contra ela um mandado de prisão em aberto desde agosto pelo crime de tráfico de drogas. O nome dela não foi divulgado.