Jovem é morto em Vila Velha após suspeitos de moto passarem atirando

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros no bairro Vale Encantado, em Vila Velha , na noite de quinta-feira (25). Testemunhas relataram que, por volta das 23h, suspeitos em uma motocicleta passaram atirando pela rua e atingiram a vítima no rosto, pescoço e costas.

Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, o rapaz já havia sido preso por tráfico de drogas e foi solto neste ano. O nome dele não foi divulgado. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.