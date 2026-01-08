Jovem é morto e namorada fica ferida em ataque a tiros em Linhares

O jovem morreu no local e a namorada foi socrrida para o Hospital Rio Doce Crédito: Montagem | Arquivo pessoal

Um jovem identificado como Jaider Michael de Souza Cardoso, 22 anos, foi morto e a namorada dele ficou ferida após um ataque a tiros no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos em um carro escuro se aproximaram do casal e efetuaram diversos disparos. O rapaz morreu no local e a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Rio Doce.

A perícia esteve no local e recolheu o celular da vítima, que segundo a mulher, havia marcado um encontro no local. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.