Jovem é morto e namorada fica ferida em ataque a tiros em Linhares
Um jovem identificado como Jaider Michael de Souza Cardoso, 22 anos, foi morto e a namorada dele ficou ferida após um ataque a tiros no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, três suspeitos em um carro escuro se aproximaram do casal e efetuaram diversos disparos. O rapaz morreu no local e a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Rio Doce.
A perícia esteve no local e recolheu o celular da vítima, que segundo a mulher, havia marcado um encontro no local. O corpo foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e até o momento ninguém foi preso. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode acionar o disque-denúncia 181.