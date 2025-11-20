Jovem é morto e mulher fica ferida após carro ser alvo de tiros em Guriri

Maycon estava dirigindo o veículo quando ele e os amigos foram abordados pelos bandidos Crédito: Reprodução- Redes Sociais

Um jovem de 23 anos, identificado como Maycon Calisto da Silva, foi assassinado a tiros e uma mulher ficou ferida, na madrugada desta quinta-feira (20), em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Eles estavam indo para casa, voltando de um bar, quando o carro em que estavam foi alvo de disparos. Outro homem que estava no veículo não se feriu.

O homem que estava com as vítimas no carro contou à Polícia Militar que era amigo de Maycon. Segundo ele, os três estavam em um bar em Guriri consumindo bebidas alcoólicas antes de seguirem para casa. Quando estavam retornando, com Maycon dirigindo, dois homens em uma moto se aproximaram do lado onde estava o motorista e dispararam várias vezes. O veículo ficou descontrolado e desceu uma área inclinada de mata às margens da rodovia, em um local de difícil acesso.