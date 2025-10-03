Jovem é morto dentro de ônibus que levava trabalhadores em Linhares

Um jovem de 19 anos, identificado como Fabio Richard de Freitas Morais, foi morto a tiros dentro de um ônibus fretado para transportar trabalhadores em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (2). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu quando seguia para o trabalho. O motorista e passageiros do coletivo contaram que um indivíduo entrou no veículo e ordenou que todos os ocupantes erguessem a cabeça para que ele identificasse o alvo. Em seguida, foi até os fundos e disparou contra o rapaz, que havia acabado de embarcar.