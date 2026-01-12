Jovem é morto com tiros na cabeça e no peito em Barra de São Francisco

Um jovem de 24 anos, identificado como Washington Alves Lopes, foi encontrado morto com marcas de tiros na cabeça e no peito no bairro Colina, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (11). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos chegaram de moto e atiraram contra a vítima. Após ser baleado, Washington chegou a cair em um barranco e ficou preso em uma vegetação. Depois, ele foi arrastado até uma rua, onde foi localizado já sem vida.

Para a Polícia Militar, a mãe do jovem contou que Washington vinha sendo ameaçado com frequência. Ela relatou que, na noite anterior ao crime, a casa onde mora estava sendo vigiada pelos suspeitos e que o filho teria recebido uma ligação com novas ameaças. Não há detalhes sobre o teor delas.