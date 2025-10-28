Jovem é morto a tiros em Viana e suspeitos deixam celular para trás

Um jovem de 24 anos, identificado como Gerry Alves Costa, foi assassinado a tiros próximo à igreja Assembleia de Deus, na Rua São Cristóvão, no bairro Nova Betânia, em Viana. O crime aconteceu na noite de domingo (26). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que, após efetuarem os disparos, suspeitos fugiram em um carro. Na fuga, eles deixaram um celular cair no chão. O aparelho foi apreendido.