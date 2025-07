Em Piúma

Jovem é morto a tiros em quintal de casa no Sul do ES

Um jovem de 21 anos, identificado como Lucas de Assis Zanon, foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (31) no bairro Céu Azul, em Piúma , município do Litoral Sul do Espírito Santo . Segundo informações repassadas à Polícia Militar , um morador ouviu disparos de arma de fogo e, ao sair de casa, encontrou a vítima baleada dentro do quintal de sua residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) esteve no local e confirmou a morte do rapaz. Com ele, segundo a polícia, foi encontrada uma arma de fogo. Testemunhas disseram à Polícia Militar que existem várias casas no mesmo quintal e que a vítima estava morando com um amigo havia cerca de um mês em uma das residências.