Violência

Jovem é morto a tiros em parque de Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros em um parque no bairro Campina Grande, Cariacica , na noite de sábado (28). Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta , moradores contaram à polícia que ouviram mais de 10 tiros. A vítima estava sentada em um balanço conversando com três adolescentes quando os criminosos chegaram de carro.

Testemunhas relataram que o jovem desconfiou que seria o alvo e começou a correr, e que as pessoas que estavam com ele até imploraram para os criminosos não atirarem. A vítima morreu no local dos disparos, antes mesmo da chegada do resgate do Samu/192 ( Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O crime é investigado pela Polícia Civil. O nome não foi divulgado.