Jovem é morto a tiros em bairro de Vila Velha

Um jovem de 26 anos, identificado como Marcos Vinícius dos Santos Loyola, foi morto a tiros no bairro Residencial Coqueiral, em Vila Velha , por volta das 19h do último domingo (15). Segundo a Polícia Civil , a vítima foi atingida no tórax, no braço e nas costas.

A Polícia Militar não soube dar detalhes sobre como o crime aconteceu, apenas disse que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi acionada e confirmou o óbito. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Ninguém foi preso.