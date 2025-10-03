Jovem é morto a tiros e adolescente fica ferido dentro de quadra em Cariacica

Jovem é morto e adolescente baleado em Graúna, Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um jovem de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros e um adolescente de 16 anos ficou ferido após serem baleados em uma quadra da praça do bairro Graúna, em Cariacica. O ataque aconteceu na noite de quinta-feira (2).

De acordo com a Polícia Militar, o rapaz de 25 anos chegou a ser socorrido por populares em um veículo. No caminho, eles encontraram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) nas proximidades da praça de Itacibá. A vítima, atingida no pescoço, foi levada ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas não resistiu.

O adolescente, baleado no braço, recebeu atendimento de outra ambulância ainda no local do crime.