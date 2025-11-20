Jovem é morto a tiros dentro de barbearia em Cariacica

Um jovem de 19 anos foi morto enquanto estava sendo atendido em uma barbearia no bairro Campo Verde, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (20). Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, dois homens armados chegaram ao local, em duas motocicletas, e atiraram mais de 20 vezes na direção de João Vitor de Oliveira Lopes. Ninguém soube dizer qual seria a motivação para o crime.