Jovem é morto a tiros dentro de barbearia em Cariacica
Um jovem de 19 anos foi morto enquanto estava sendo atendido em uma barbearia no bairro Campo Verde, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (20). Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, dois homens armados chegaram ao local, em duas motocicletas, e atiraram mais de 20 vezes na direção de João Vitor de Oliveira Lopes. Ninguém soube dizer qual seria a motivação para o crime.
No estabelecimento, além de João, estavam o barbeiro e outros dois clientes. Eles não foram atingidos. Após os disparos, os criminosos fugiram. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes não serão divulgados".