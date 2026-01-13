Jovem é indiciado por furtar Centro Cultural em Venda Nova do Imigrante

Um jovem de 25 anos foi indiciado pela Polícia Civil pelo furto de equipamentos do Centro Cultural Máximo Zandonadi, localizado no bairro Vila Betânea, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. O crime teria ocorrido em 16 de dezembro e foi notificado por uma servidora da Secretaria Municipal de Cultura.

Conforme boletim de ocorrência, o local é monitorado por câmeras de segurança e registrou a presença de um técnico de manutenção no local na data do furto. Ele foi intimado a ir à delegacia e confessou o crime, dizendo estar arrependido e se comprometendo a devolver os itens. Os equipamentos foram levados de volta para o Centro Cultural no dia seguinte ao depoimento.