Jovem e dois adolescentes são baleados durante ataque em Vila Velha
Três pessoas foram baleadas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na última quinta-feira (7). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local disparando. As vítimas, dois adolescentes – uma garota de 15 anos e um rapaz de 17 – e um jovem de 25 anos, disseram que não sabem quem são os suspeitos, nem qual seria a motivação para o crime.
A adolescente foi atingida na coxa; o rapaz de 17 anos foi baleado na coxa, no pé e no braço; o jovem de 25 anos teve um ferimento também na coxa. Segundo a Polícia Civil, o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até a publicação desta nota, nenhum suspeito havia sido preso.