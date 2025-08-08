Jovem e dois adolescentes são baleados durante ataque em Vila Velha

Três pessoas foram baleadas no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, na última quinta-feira (7). Testemunhas revelaram à Polícia Militar que dois suspeitos em uma motocicleta passaram pelo local disparando. As vítimas, dois adolescentes – uma garota de 15 anos e um rapaz de 17 – e um jovem de 25 anos, disseram que não sabem quem são os suspeitos, nem qual seria a motivação para o crime.