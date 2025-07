Bairro Jardim Laguna

Jovem é baleado na cabeça por suspeito de bicicleta em Linhares

Um jovem de 19 anos foi baleado na cabeça no bairro Jardim Laguna, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (8). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o autor dos disparos estava de bicicleta e se aproximou repentinamente da vítima. Após balear a vítima, o suspeito fugiu e não foi mais visto.