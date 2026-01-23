Jovem é baleado dentro de carro após se perder em bairro de Cariacica

Um jovem de 22 anos foi baleado dentro do próprio carro na noite de quinta-feira (22) em Mucuri, Cariacica. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima informou que estava nas proximidades do bairro para fazer a entrega de um celular, quando parou o carro por ter se perdido. Em seguida, outro automóvel ficou ao lado do dele e dois homens atiraram contra o veículo do jovem, que foi atingido por um tiro no lado esquerdo do tórax.