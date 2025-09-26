Jovem é baleado ao atacar policial que foi apartar briga em Vitória
Um jovem de 25 anos foi baleado após partir para cima de um policial militar de folga durante uma confusão no bairro Estrelinha, em Vitória, na noite de quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 20h15, após dois indivíduos começarem a brigar no meio da rua.
O policial de folga relatou à PM que presenciou a briga e viu quando o jovem de 25 anos passou a golpear com um canivete um homem de 40 anos. O agente disse que tentou intervir e deu voz de abordagem ao suspeito, mas ele não acatou e continuou a golpear a vítima – momento em que o militar efetuou três disparos.
O homem esfaqueado e o jovem baleado foram levados ao Pronto-Atendimento de São Pedro e, em seguida, transferidos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também em Vitória. O estado de saúde deles não foi informado. A Polícia Civil informou que o jovem de 27 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e desobediência à ação policial. Ele será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica.